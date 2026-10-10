Lefkoşa’da 100 gram uyuşturucu ele geçirildi

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından 9 Ekim 2026 tarihinde saat 15.30 sıralarında O.A.O.’nun (E-39) ikametgâhında arama yapıldı.

Aramada, yaklaşık 100 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan iki hassas terazi ele geçirildi.

Söz konusu şahıs tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Arapköy ve Karaağaç’ta elektrik trafolarına müdahale: 2 tutuklu

Arapköy ve Karaağaç’ta 7 Ekim 2026 tarihinde elektrik akımını kesmek amacıyla trafo kesicilerinin enerji çıkış yönünün kapatıldığı ve trafolardan çıkan elektrik kablolarının kasten delinerek hasara uğratıldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturmada, zanlı olarak görülen T.A. (E-44) ve T.E. (E-38) tespit edilerek tutuklandı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Gazimağusa’daki ciddi darp olayında bir tutuklama daha

Gazimağusa’da 8 Ekim 2026 tarihinde saat 01.30 sıralarında bir eğlence mekânının önünde meydana gelen vahim zarar ve ciddi darp olayıyla ilgili aranan Y.Y. (E-22), polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Gazimağusa ve İskele’de sarhoşluk ve rahatsızlık: 2 kişi tutuklandı

9 Ekim 2026 tarihinde Gazimağusa ve İskele’de kamuya açık alanlarda sarhoş olarak çevreye rahatsızlık verdikleri belirlenen iki kişi tutuklandı.

Gazimağusa’da 81 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edilen H.Ü. (E-53) ile İskele’de 154 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen E.A.K. (K-29), makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle suçüstü tutuklandı.

Lefkoşa’da 13 yaşındaki Abdullah Zorba kayıp

Lefkoşa’da yaşayan 13 yaşındaki Abdullah Zorba’dan haber alınamıyor.

Polise 9 Ekim 2026 tarihinde verilen bilgide, Abdullah Zorba’nın kaldığı ikametgâhtan ayrıldığı, geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi.

Polis, kayıp çocuğun bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaçak yaşam denetimlerinde 3 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından 9 Ekim 2026 tarihinde ülke genelinde kaçak yaşamla mücadele kapsamında denetimler gerçekleştirildi.

Kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü bulunmadığı halde ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 3 kişi tutuklanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmaları devam ediyor.