Lefkoşa’da uyuşturucu ve 42 bin 300 TL nakit para ele geçirildi

Polis açıklamasına göre, 26 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından E.E.E.’nin (E-32) kaldığı ikametgahta arama gerçekleştirildi.

Aramada yaklaşık 170 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 103 hap ile 2 gram ağırlığında uyuşturucu içerdiğine inanılan toz madde bulundu.

Ayrıca uyuşturucu madde satışından temin edildiğine inanılan 42 bin 300 TL nakit para da bulunarak emare olarak alındı.

E.E.E. tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Girne’de satışa hazır 53 paket kokain ele geçirildi

Girne’de 22 Eylül 2026 tarihinde saat 19.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından R.S.A.A.O.’nun (E-28) kaldığı ikametgahta arama yapıldı.

Aramada satışa hazır 53 ayrı paket halinde toplam 35 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 500 miligram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi.

Polis ayrıca üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 öğütücü ile hassas teraziyi de emare olarak aldı.

R.S.A.A.O. tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ercan’da Narkotik Dedektör Köpeği Lokum tepki verdi

Ercan Havalimanı’nda 22 Eylül 2026 tarihinde saat 11.30 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sırasında, KKTC’ye giriş yapacak M.E.N.’ye (E-28) Narkotik Dedektör Köpeği Lokum tepki verdi.

Şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, yeşil reçete ile satılan 2 hap bulunarak emare olarak alındı.

M.E.N. tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Gazimağusa’da 33 canlı mermi bulundu

Gazimağusa’da 22 Eylül 2026 tarihinde saat 22.00 sıralarında Gazimağusa Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından A.K.’nin (E-55) kaldığı ikametgahta arama gerçekleştirildi.

Aramada, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurulduğu tespit edilen 9 mm çapında toplam 33 canlı mermi ile aynı çapta bir boş kovan bulunarak emare olarak alındı.

A.K. tutuklanırken, polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.