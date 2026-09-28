Gönyeli’de Araçta Uyuşturucu: Bir Kişi Tutuklandı

Gönyeli’de devriye yapan Gönyeli Polis Karakolu ekipleri, saat 22.00 sıralarında araç içerisinde şüpheli görülen D.A.’nın (E-46) üzerinde ve araçta arama yaptı.

Aramada, yaklaşık 300 miligram ağırlığında, tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde içeren kağıt parçaları ile ucu yanık sigara izmariti bulunarak emare olarak alındı.

D.A. tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Kız Arkadaşıyla Telefonda Tartıştı, Akaryakıt İstasyonunun Lavabosunu Dağıttı

Gaziveren’de faaliyet gösteren bir akaryakıt istasyonuna müşteri olarak giden H.U. (E-26), iddiaya göre telefonda kız arkadaşıyla tartışmasının ardından istasyonun lavabo bölümündeki eşyalara zarar verdi.

Polise göre 136 miligram alkollü içki tesiri altında olan H.U., peçetelik, sıvı sabunluk, tuvalet, lavabo çeşmesi ve pencere korkuluklarına vurup kırarak hasara uğrattı. Şahsın ayrıca yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği belirtildi.

H.U. suçüstü tutuklandı.

Ava Kapalı Bölgede Avlandı: 141 Bin 786 TL Ceza

Hamitköy’de saat 10.30 sıralarında ava kapalı bölge içerisinde kanunsuz avlandığı tespit edilen I.P.’ye (E-28) 141 bin 786 TL idari para cezası kesildi.

Polis, şahsın adına kayıtlı av tüfeğiyle, avlanmaya açık bir günde ancak ava kapalı bölgede avlandığının av korucuları tarafından tespit edildiğini açıkladı.

I.P. hakkında yasal işlem başlatıldı.

İkamet İzinsiz Bir Kişi Tutuklandı

Kaçak yaşamla mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Şahıs hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Girne’de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı

Girne’de Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Polise göre M.P.A(E-20), yönetimindeki RS 676 plakalı araçla bir iş merkezinin park yerinden Karaoğlanoğlu Caddesi’ne giriş yaptığı sırada anayoldaki araçlara öncelik hakkı vermedi.

Bu sırada cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden S.Ş(E-38) yönetimindeki MH 986 plakalı motosikletle çarpıştı. Polis, motosiklet sürücüsünün 83 miligram alkollü içki tesiri altında olduğunu bildirdi.

Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan M.Y (E-41) yaralandı. Yur, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk yardım tedavisinin ardından acil serviste müşahede altına alındı.

Her iki sürücü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Girne’de Silah Operasyonunda Tutuklu Sayısı 3’e Yükseldi

Girne’de 25 Eylül’de gerçekleştirilen operasyonda 7.65 mm çapında tabanca, şarjör ve 5 canlı mermi ele geçirilmesiyle ilgili soruşturmada iki kişi daha tutuklandı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ve Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda K.J.A.N.’nin (E-22) üzerinde yapılan aramada kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu belirtilen 7.65 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 5 canlı mermi ele geçirilmişti.

İleri soruşturmada olayla bağlantılı oldukları tespit edilen İ.K. (E-33) ve G.K. (E-42) de tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

Restoranın Bahşiş Kutusundan 2 Bin 170 TL Çaldığı İddiasıyla Tutuklandı

Girne’de faaliyet gösteren bir restoranda çalışan G.O.’nun (K-43), Ağustos-Eylül 2026 döneminde işletmenin bahşiş kutusundan toplam 2 bin 170 TL aldığı tespit edildi.

Polis, paranın işletme sahibinin bilgisi ve izni dışında alınarak tasarrufa geçirildiğini belirtti.

Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında G.O. tespit edilerek tutuklandı.

Olaylarla ilgili polis soruşturmaları devam ediyor.