LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU: 2 TUTUKLU

Lefkoşa’da 28 Eylül saat 17.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından M.H.A.M. (E-20) ile A.A.İ.S.’nin (E-20) kaldıkları ikametgahta arama gerçekleştirildi.

Aramada, yaklaşık 15 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. İki zanlı tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

“ÇELİK HAT OPERASYONU”NDA ARANAN ZANLI ERCAN’DA YAKALANDI

Gazimağusa Limanı’nda 23 Eylül’de gerçekleştirilen “Çelik Hat Operasyonu” ile ilgili yürütülen ileri soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Kanunsuz ateşli silah ithal ve tasarrufu meselesi kapsamında zanlı olarak aranan Ö.D. (E-32), 29 Eylül’de Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma sürüyor.

GÜNEŞKÖY’DE SARHOŞLUK VE RAHATSIZLIK: 2 TUTUKLU

Güneşköy’de 29 Eylül saat 02.30 sıralarında Altıncık Sokak’ta Ç.F. (E-49) ile M.A.D. (K-40), alkollü içki tesiri altında oldukları sırada yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle suçüstü tutuklandı.

Polis, Ç.F.’nin alkol seviyesinin 171 miligram olarak ölçüldüğünü, M.A.D.’nin ise nefes örneği vermeyi reddettiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

19 YAŞINDAKİ SAMEDCAN KÜÇÜK ARANIYOR

Haspolat’ta yaşayan 19 yaşındaki Samedcan Küçük’ten haber alınamıyor.

Polise verilen bilgiye göre Küçük, 27 Eylül saat 13.00 sıralarında kaldığı ikametgahtan ayrıldı. Küçük’ün halen geri dönmediği ve kendisine ulaşılamadığı bildirildi.

Polis, Samedcan Küçük’ün bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.