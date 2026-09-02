Girne’de evinde ölü bulunan İsmail Uyan’ın ölüm nedeni belirlendi

1 Eylül 2026 tarihinde Girne’de kalmakta olduğu ikametgah içerisinde yaşamını yitirmiş şekilde bulunan İsmail Uyan’ın (E-52) otopsisi tamamlandı.

Yapılan otopside Uyan’ın ölüm sebebinin “kalp damar hastalığı ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Gönyeli’de 140 gram uyuşturucu ele geçirildi

1 Eylül 2026 tarihinde saat 18.30 sıralarında Gönyeli’de, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen devriye sırasında şüpheli olarak görülen D.E.’nin (E-25) üzerinde arama yapıldı.

Şahsın üzerinde ve ardından iş yerinde gerçekleştirilen aramalarda, tasarrufunda toplam 140 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındı.

D.E. tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

Güvenlik görevlisini cam parçasıyla yaraladı

30 Ağustos 2026 tarihinde saat 04.00 sıralarında Girne’de faaliyet gösteren bir işletmeye ait park yerinde yaralama olayı meydana geldi.

Polise göre C.Y. (E-19), kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu sivri uçlu cam parçasıyla kendisini sakinleştirmeye çalışan güvenlik görevlisini sol kulak kısmından yaraladı.

Yaralanan güvenlik görevlisi Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından yürütülen ileri soruşturmada C.Y. tespit edilerek tutuklandı.

Marketin önündeki piknik tüpünü çaldığı gerekçesiyle tutuklandı

1 Eylül 2026 tarihinde saat 07.00 sıralarında Alsancak’ta faaliyet gösteren bir marketin giriş kısmında muhafaza edilen piknik tüpü, kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından alınıp çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.K. (E-50) tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.

Hastane ve Ercan Havalimanı’nda sarhoşluk ve rahatsızlık

1 Eylül 2026 tarihinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde H.C.A.’nın (E-29) 379 miligram, Ercan Havalimanı’nda ise T.K.’nin (E-54) 214 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu tespit edildi.

Polis, söz konusu kişilerin sarhoş oldukları sırada makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiklerini açıkladı.

H.C.A. ve T.K. suçüstü tutuklanırken, soruşturmaların devam ettiği belirtildi.

İkamet izinsiz 4 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından 1 Eylül 2026 tarihinde kaçak yaşamla mücadele kapsamında ülke genelinde kontrol ve denetimler gerçekleştirildi.

Denetimler sonucunda ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak kaldığı tespit edilen toplam 4 kişi tutuklandı.

Söz konusu kişiler hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.