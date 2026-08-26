Gazimağusa’daki iki ayrı yangınla ilgili bir kişi tutuklanırken, sarhoşluk ve rahatsızlık suçlarından 3 kişi gözaltına alındı. Girne’de 6 eğlence mekanı hakkında yasal işlem başlatılırken, ikamet izinsiz olduğu belirlenen bir kişi de tutuklandı.

Gazimağusa’daki iki yangınla ilgili bir kişi tutuklandı

Gazimağusa Anadolu Mahallesi’nde 22 ve 24 Ağustos tarihlerinde iki ayrı noktada çıkan yangınlarda toplam 6 dönüm anız, 3 dönüm kuru ot, 30 metre uzunluğunda kelepçeli su lastiği, damlama lastikleri ve 6 palet tahta yanarak zarar gördü.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınların çıkış nedenine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında M.M. (E-24) zanlı olarak tespit edilerek tutuklandı.

Gazimağusa’da 3 kişi rahatsızlıktan tutuklandı

Gazimağusa’da Kavunoğlu Caddesi’nde bugün saat 01.00 sıralarında, 102 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirtilen A.M. (K-30) ile Y.M. (E-22) ve Z.K. (K-56), yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle suçüstü tutuklandı.

Girne’de 6 eğlence mekanına yasal işlem

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin eğlence mekanlarına yönelik denetimlerinde, 5 işletmenin yetkili makamdan müzik izni almadan ses yükseltici cihazlarla müzik yayını yaptığı tespit edildi.

Başka bir eğlence mekanının ise hem belirlenen kapatma saatine uymadığı hem de izinsiz müzik yayını yaptığı belirlendi. Toplam 6 eğlence mekanının işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

İkamet izinsiz bir kişi tutuklandı

Kaçak yaşamla mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde, ülkede yasal statüsü olmadan ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklandı.

Olaylarla ilgili polis soruşturmaları devam ediyor.