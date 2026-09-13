Gazimağusa’da sarhoşluk ve rahatsızlık

Gazimağusa’da bugün saat 00.30 sıralarında kamuya açık bir yerde alkollü olduğu belirtilen M.K. (30), yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle tutuklandı.

Polis, M.K.’nin nefes örneği vermeyi reddettiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İskele’de izinsiz müzik yayını

İskele’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanında 5 Eylül’de yapılan polis denetiminde, yetkili makamdan alınmış müzik izni bulunmadığı halde ses yükseltici cihaz ve hoparlör kullanılarak açık alanda müzik yayını yapıldığı tespit edildi.

İşletmeci hakkında yasal işlem başlatıldı.

Değirmenlik’te 25 dönümlük alan yandı

Değirmenlik’te dün saat 11.30 sıralarında S.N.B.’nin (38), ikametgahının bahçesinde gerekli güvenlik önlemlerini almadan ve yetkili makamdan izin almadan kuru otları yakması sonucu ateş kontrolden çıkarak dere yatağına sıçradı.

Polis İtfaiye, Sivil Savunma, Orman Dairesi ve bölge belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 25 dönümlük makilik alan, kuru otlar, kamışlar, akasya ağaçları, 15 zeytin ağacı, 5 çam ağacı, 2 telefon direği ve bir elektrik direği zarar gördü.

S.N.B. tutuklandı.

Alsancak’ta araç yangını

Alsancak Atatürk Caddesi’nde dün saat 22.00 sıralarında bir site içerisindeki park yerinde bulunan JK 363 plakalı araçta yangın çıktı.

Yangının, muhtemelen motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu çıktığı belirtildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında aracın motor bölümündeki plastik ve elektrik aksamları ile motor kaputu ve ön çamurlukları zarar gördü.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmaları devam ediyor.