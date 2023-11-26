Polis, bahse konu şahsı tutukladı. Polis basın bülteninde verilen bilgiye göre olay dün saat 2330 sıralarında meydana geldi. Dörtyol’da, polis tarafından gerçekleştirilenasayiş ve trafik denetimleri kapsamında, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü A.A.A.H.’ın (E-28) kullanımındaki araçta ve üzerinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanırken polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

