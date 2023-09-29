Gazimağusa Polis Müdürlüğü dün 20:00-24:00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Asayiş denetimleri kapsamında; alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri, eğlence mekanları, marketler ve kahvehaneler kontrol edilmiş olup, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanmıştır.

Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 8 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidilmiştir.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2105 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 74’ü trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 65’i yasal hız sınırının üzerinde süratli araç kullanmak olmak üzere, toplam 382 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç ise trafikten men edilmiştir.