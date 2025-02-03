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03.02.2025 tarihinde, saat 18.10 sıralarında, Eski Güzelyurt - Lefke Anayolunun 3-4 km'leri arasında, Mulazadi SAMSON, yönetimindeki TAR 667 plakalı otobüs araç ile Güzelyurt istikametinden Lefke istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi neticesinde o esnada karşı istikametten gelmekte olan Kemal Çiftgül yönetimindeki K.T. Elektrik Kurumuna ait SD 133 plakalı iş aracına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan toplam 5 kişi kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Polisin açıklaması şöyle:

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