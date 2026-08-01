Gaziveren'de şüpheli hareketleri nedeniyle polis tarafından durdurulan bir kişinin, hem ülkede izinsiz ikamet ettiği hem de bir ev açma olayına karıştığı belirlendi.

Polisin verdiği bilgiye göre, 31 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 sıralarında Gaziveren'de Arif Seran Sokak'ta devriye görevindeki Lefke Polis Karakolu ekipleri tarafından şüpheli görülen P.O. (E-29) muhaceret kontrolüne tabi tutuldu. Yapılan incelemede, şahsın ülkede yasal statüsü bulunmadığı ve ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilerek tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturmada ise P.O.'nun, 22 Temmuz 2026 tarihinde Yedidalga'da bir şahsa ait ikametgahın penceresini açarak, içeride suç işleme kastıyla eve girdiği de belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Fotoğraf: Gadara Medya