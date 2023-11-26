Polis basın bülteninde verilen bilgiye göre olay dün meydana geldi.

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında eğlence mekanlarında yapılan kontrollerde, bir eğlence mekanının yetkili makamdan alınmış alkollü içki ruhsatı olmadığı halde, izinsiz olarak alkollü içki tasarruf edip satışa sunduğu, başka iki eğlence mekanının ise kapatma saatine uymadığı tespit edildi.

Bahse konu işyeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.