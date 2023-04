Beş yıl süreyle geçerli olacak protokole, Polis Genel Müdürlüğü (PGM) adına Polis Genel Müdürü Kasım KUNİ, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) adına ise GAÜ CEO’su Doç. Dr. Hüda HÜDAVERDİ imza koydu. Protokolün imzalanmasında, PGM’den Polis Genel Müdür I. Yardımcısı Ahmet BEŞERLER ve Polis Okulu Müdürü Hüseyin KAFA, GAÜ’den ise Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Oya ERTUĞRULOĞLU ile GAÜ Sürekli Eğitim Merkezi Başkanı Celal SAKKA ve CEO Özel Kalem Müdürü Feyza Buse ÖZTÜRK hazır bulundu.

GAÜ CEO’su Hüda HÜDAVERDİ, Polis Genel Müdürlüğü’nün ihtaiyaçları doğrultusunda hazırlanan bu protokolle başta eğitim olmak üzere Polis Genel Müdürlüğü’ne her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını belirtti. Bu protokolün yanı sıra, her iki kurumun ihtiyaçları doğrultusunda da karşılıklı iş birliğinin devam edeceğine değindi ve protokolün hayırlı olmasını temennisinde bulundu.

PGM Kasım KUNİ ise, Polis Genel Müdürü olarak eğitime ayrı bir önem verdiklerini, tüm personelin yetişkin bir düzeyde eğitim alarak halka ve Devlete hizmette daha faydalı ve farkındalığı yüksek polisler yaratma hedefinde olduklarına değindi. PGM Kuni ayırca; GAÜ’nün Polis Genel Müdürlüğü’ne eğitim konusunda sağlamış oldukları bu güzel imkandan dolayı, şahsı ve Polis Teşkilatı adına memnuniyetini dile getirerek, işbirliklerinin artarak devam edeceğini belirtti ve protokolün her iki kuruma da hayırlı olması temennisinde bulundu.

İmzalanan protokolle, eğitim programlarına başvuran Polis Genel Müdürlüğü personelinden 5 kişiye tam burslu eğitim, ayrıca tüm personele, eşlerine ve çocuklarına Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarında %75, yabancı dil ve kişisel gelişim eğitimlerinde ise % 50 oranında indirim yapılması kararlaştırıldı. Bunların yanı sıra PGM’nin; GAÜ tesislerinin güvenlik stratejilerinin belirlenmesi ve tesislerde önleyici güvenlik tedbirleri alınması konularında, GAÜ akademik ve idari personeli ile işbirliği yaparak, eğitimlerine yardımcı olacağı konusunda antlaşmaya varıldı.