Polis Genel Müdürlüğü Trafik Müdürü İbrahim Ulusoy başkanlığında bugün Polis Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantıda ülkemizde meydana gelen trafik kazalarını bilimsel yöntemlerle minimum seviyeye çekmek için çalışma başlatıldı.

PGM Trafik Müdürü İbrahim Ulusoy, PGM Trafik Müdürlüğü Trafik ve Araştırma Şube Amiri Müfettiş Serdar Karpuzcu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi görevlisi İnşaat Yüksek Mühendisi Polen Çiftçioğlu ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Trafik Eğitimi ve Araştırma Merkezi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Deniz Atalar'ın katıldığı toplantıda trafik kazalarının önlenmesinde kaza riski içeren unsurların bilimsel yöntemlerle tespit edilerek hayata geçirilmesi öngörülmekte.

Bu amaçla yapılacak toplantıların ilerleyen günlerde paydaş kurum yetkililerin katılımı ile genişletilerek görüş ve önerilerin bilimsel veri ve yöntemlerle hayata geçirilmesi amaçlanmakta.