Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, adayların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olması, 6 Ekim itibarı ile 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşını tamamlamamış olması, en az lise veya dengi bir okul mezunu olması, herhangi bir suçtan hapis cezasına çarptırılmamış, affa uğramış olsa dahi, rüşvet, hırsızlık, hırsızlık mal kabulü, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, hileli iflas, ırza geçme ve benzeri yüz kızartıcı suçlar ile kumar, sarhoşluk, uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti ile ilgili suçlardan hüküm giymemiş olması ve erkek adayların askerlik hizmetini yerine getirmiş olması aranan koşullar arasında yer alıyor.

-Başvuru için gereken evraklar

Adayların başvuruda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı ve fotokopisini, doğum şahadetnamesinin aslını, mezun olduğu okulun diplomasını veya onaylanmış kopyasını, erkekler için 6 Ekim 2026 tarihi itibariyle askerliğini yaptığını kanıtlayan belgeyi, 4x6 santimetre ebadında iki adet fotoğrafı ve ilçe polis müdürlüklerinden alınacak detaylı sabıka kayıt belgesini ibraz etmeleri gerekiyor.

Ancak, başvuru tarihinden önce herhangi bir zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışında ikameti bulunan başvuru sahiplerinin, bu süre içerisinde ikamet ettikleri ülkeden temin edecekleri sabıka kayıt belgesini de eklemeleri şartı koşuluyor.

-Başvuru süresi ve başvurunun yapılacağı yerler

Müracaatçıların, her iki tarih de dahil olmak üzere 28 Eylül-6 Ekim tarihleri arasındaki mesai saatleri içerisinde, ayrıca 3 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar, Polis Genel Müdürlüğü web sayfasından veya ilçe polis müdürlüklerinden temin edecekleri “başvuru formunu” doldurup, eklenecek evraklar ile birlikte ilçe polis müdürlüklerine şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.

Müracaatçılar tarafından doldurulan başvuru formu ile birlikte eklenecek belgelerin A4 telli dosya içerisinde İlçe polis müdürlüklerine teslim edilmesi, erkek müracaatçıların mavi renk telli dosya, kadın müracaatçıların ise kırmızı renk telli dosya içerisinde evraklarını teslim etmeleri isteniyor.

Yapılacak tüm sınavların saati ve müracaatçıların sınava gireceği yerlerin ve sıra numaralarının sınav tarihinden önce Polis Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi olan “http://www.polis.gov.ct.tr” adresinde yer alan duyurular kısmında aday numarası ile duyurulacağı, müracaatçılara ayrıca yazılı sınav çağrısı yapılmayacağı bildirildi.