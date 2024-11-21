20.11.2024 tarihinde, Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,615 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 352 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 39 araç ise trafikten men edilmiştir.

Rapor Edilen Trafik Suçları İse;

155’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak,

13’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak,

2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak,

41’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak,

14’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak,

19’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,

6’sı sigortasız araç kullanmak,

9’u elektrikli scooterların kullanım şartlarına uymamak,

2’si trafik ışıklarına uymamak ve

91’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.