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148’i diğer trafik suçlarından oluşmaktadır.

Yaş 60: Hırsızlık yaptı, kaçak mallarla yakalandı, askeri yasak bölgeyi ihlal etti!

Yaş 60: Hırsızlık yaptı, kaçak mallarla yakalandı, askeri yasak bölgeyi ihlal etti!

Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetim leri sonucunda; toplam 2,287 araç sürücüsü kontrol edilmiş olup, çeşitli trafik suçlarından toplam 432 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken 18 araç ise trafikten men edilmiştir.

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