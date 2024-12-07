Polisten denetimlerle ilgili yapılan açıklama şöyle:

Gazimağusa’da Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 980 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 183’ü yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 15’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 50’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 1’i kamu işletme izinsiz araç kullanmak, 9’u kamu işletme izninde belirtilen kurallara uymamak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve 90’ı diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 355 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.

Girne’de Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 2,352 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 76’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 11’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 12’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak, 2’si kamu işletme izninde belirtilen kurallara uymamak, 2’si tehlikeli sürüş yapmak ve 136’sı diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 252 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 19 araç ise trafikten men edilmiştir.

Güzelyurt’ta Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 982 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 8’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 91’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 110 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır.