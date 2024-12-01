Gazimağusa’da Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 972 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 142’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 2’si sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 65’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 66’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 2’si sigortasız araç kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 86’sı diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 371 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 2 araç ise trafikten men edilmiştir.



Girne’de Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1,136 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 41’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 10’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 20’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 7’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 10’u sigortasız araç kullanmak ve 127’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 215 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 20 araç ise trafikten men edilmiş ve 2 sürücü de tutuklanmıştır.



Güzelyurt’ta Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 916 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 47’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 1’i sigortasız araç kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak ve 58’i diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 108 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç ise trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklanmıştır.



İskele’de Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1210 araç sürücüsü kontrol edilmiş ve 148’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 7’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 22’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 8’i emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 19’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak ve 32’si diğer trafik suçlardan olmak üzere toplam 242 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 30 araç ise trafikten men edilmiştir.