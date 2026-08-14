Lefkoşa’da dün saat 16.00 sıralarında devriye yapan Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, bir marketin araç park yerinde şüpheli gördükleri Ö.D.’nin (E-18) kullandığı araçta yeşil reçeteye tabi 165 hap ele geçirdi.

Soruşturma kapsamında meseleyle bağlantılı S.G.’nin (E-19) üzerinde yapılan aramada yaklaşık 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yeşil reçeteye tabi 9 hap, Y.T.’nin (E-27) kaldığı ikametgahta ise bin 400 yeşil reçeteye tabi hap bulundu. Söz konusu üç kişi tutuklandı.

-Girne’de metamfetamin

Öte yandan Girne’de, Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin B.G. (E-32) ile N.P.’nin (K-34) kaldığı ikametgahta yaptığı aramada yaklaşık 6 gram metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ve cam pipo ele geçirildi. B.G. ile N.P. tutuklandı.

- Gönyeli ve Türkmenköy’de de uyuşturucu ele geçirildi

Gönyeli’de rögar içerisinden aldığı çantayla olay yerinden kaçmaya çalıştığı belirtilen E.A.’nın (E-20) tasarrufunda yaklaşık 15 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Türkmenköy’de ise İ.M.’nin (E-22) kaldığı ikametgahta yapılan aramada yaklaşık yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. E.A. ile İ.M. tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmaları sürüyor.