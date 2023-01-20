Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, olguları aktardı.

Polis, 16.01.2023 tarihinde saat 09.15 raddelerinde zanlı K.D.S, zanlı M.D aracılığı ile Merkezi Cezaevi’nden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne getirilip, mahkeme hücrelerine yerleştirilen İ.Y'ye verilmek üzere görevli polise içinde meyve suyu olan bir poşet verdiğini anlattı.

Polis, meyve suyu kutusunun içinde 99 adet içinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan hapın bulunarak emare alındığını ve zanlının tutuklandığını belirtti.

Polis, yürütülen soruşturmada zanlı K.D.S'nin 18 Ocak’ta tutuklandığını söyledi.

Polis, söz konusu hapları cezaevinde bulunan bir tutuklunun yönlendirmesiyle zanlı K.D.S'nin, zanlı S.T 100 adet olarak verdiğinin tespit edildiğini, zanlının ise konu hapları zanlı F.T'den aldığının belirlendiğini anlattı.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.