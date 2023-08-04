Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Merkez Karakolu hücrelerinde görevli polis memuru Ö.K. “Görevi Kötüye kullanmak” suçundan dolayı tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye çıkarılan zanlı Ö.K’nin aleyhine 3 gün tutukluluk emri alındı.

Polis memurunun, uyuşturucu suçundan hücrede tutuklu olan bir zanlıya, avukat E.A. ile avukat A.S.’yi önerdiği, onları tutarsa avantaj sağlayacağını söylediği iddia edildiği belirtildi.

Ö.K’nin tutuklunun ailesine zanlının fotoğraflarını gönderdiği, yanında güvende olduğunu, avukatını değişmesi durumunda bu olaydan daha kolay kurtulacağı yönünde telkinde bulunduğu iddia edildi.

Ö.K’nin ayrıca bu işleri takip etmesi için zanlının yakınlarından kendisi için 500 euro para istediği de öne sürüldü.

Bu olay tutuklunun durumu kendi avukatı olan Doğu Abidin’e anlatması üzerine olayın ortaya çıktığı ve avukatları Abidin ile birlikte polise zanlı ve yakınlarının şikâyette bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı bilgisi elde edildi.