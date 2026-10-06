Polis Genel Müdürlüğü tarafından, polis mensuplarının mesleki bilgi ve deneyimlerini geliştirmek amacıyla hazırlanan yıllık hizmet içi eğitim programında yer alan, “Ses, Görüntü ve Data İncelemeleri Eğitimi” ile “Emare Seyahat Belgesi, Buluntu-Kayıp Bildirimi, Alıkonulan Sisteminin Kullanımı Eğitimi” kursları Polis Okulu Müdürlüğü’nde düzenlendi.

Eğitimlere, Polis Teşkilatı’nın çeşitli birimlerinde görev yapan toplam 399 Polis Mensubu katılarak, mevcut mesleki bilgilerini geliştirdi.

Ayrıca, özel güvenlik görevlilerine yönelik düzenlenen “14’üncü Dönem Özel Güvenlik Görevlileri Eğitimi” kursuna ise, özel güvenlik şirketlerinde çalışan toplam 42 kişi katıldı. Katılımcılara, görevleri kapsamında uymaları gereken yasal mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgiler aktarıldı.

Düzenlenen eğitimlerle, hem katılımcıların mevcut mesleki bilgi ve deneyimleri geliştirildi hem de görevlerin daha etkin şekilde yürütülmesine katkı yapıldı.