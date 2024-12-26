Lefkoşa’da dün saat 22.00 sıralarında bir apartman dairesinde, yüksek sesle müzik dinlendiği ve diğer apartman sakinleri rahatsız olduğu yönünde polise yapılan ihbar üzerine, söz konusu apartman dairesi polis tarafından ziyaret edildiği sırada, konu yerde sakin Prosper Lukman YUSUF (E-29) polisi fark etmesi üzerine, ikametgahın balkonundan yaklaşık 10 metre yükseklikten zemine atlaması sonucu yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, sol ayak bileğinde çoklu kırık teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisinde müşahede altına alındı.

Öte yandan, Yusuf’a yapılan muhaceret kontrolünde ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edildi.

Soruşturma devam ediyor.