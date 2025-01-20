Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

19.01.2025 tarihinde, saat 23:30 sıralarında, Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu Mevlevi Çemberi mevkiinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı Trafik Ekipleri tarafından trafik kontrolü yapıldığı sırada, kontrol maksatlı durdurulmak istenen kimliği meçhul araç sürücüsü polisin dur emrine uymayıp yoluna devam etmesi sonucu, Trafik Ekipleri tarafından Manisa Bulvarı’nda tespit edilmiş ve yapılan kontrolde araç sürücüsünün C.D.D.(E-32) olduğu belirlenmiştir. Söz konusu araçta yapılan aramada ise, C.D.D.’nin tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.