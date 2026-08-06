Polisin açıklamasına göre E.Z.A. (51), 3-4 Ağustos tarihlerinde başkasına ait ancak kendi kullanımındaki Hepi Cüzdan uygulaması üzerinden bir kuyumcudan sahtekarlıkla 40 bin TL değerinde altın satın aldı. Zanlının, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yaptığı ve elde ettiği suç gelirini akladığı belirlendi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine zanlı, 5 Ağustos'ta Ercan Havalimanı'ndan çıkış yapmak istediği sırada tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

İskele'deki şüpheli ölümde otopsi tamamlandı

İskele'de 4 Ağustos'ta ikametgahında yaşamını yitiren S.N.S. (80)'nin otopsisi yapıldı. Ölüm sebebinin kesin olarak belirlenebilmesi amacıyla kan ve doku örnekleri alınırken, kesin sonucun yapılacak ileri tetkiklerin ardından belli olacağı bildirildi. Polis soruşturması sürüyor.

Ülke genelinde kaçak yaşam denetimi: 5 kişi tutuklandı

Polis ekipleri, kaçak yaşamla mücadele kapsamında 5 Ağustos'ta ülke genelinde denetim ve kontroller gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde, KKTC'de yasal statüsü bulunmadığı halde ikamet izinsiz olarak yaşadığı belirlenen 5 kişi tespit edilerek tutuklandı.

Haklarında yasal işlem başlatılan zanlılarla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.