Polisten verilen bilgiye göre, 29 Eylül 2026 tarihinde saat 23.00 sıralarında Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından A.G.’ye (E-56) ait makinist garajında arama yapıldı.

Aramada, yetkili makamdan izinsiz olarak tasarruf edildiği tespit edilen dedektöre ait parçalar bulunarak emare olarak alındı. A.G. tutuklandı.

MARKETTEN İÇKİ VE ET ÇALINDI

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir süpermarkette ise 27 Eylül tarihinde bir şişe alkollü içki ile toplam 2 kilo 855 gram dana etinin ödeme yapılmadan market dışına çıkarıldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından yürütülen soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen B.D. (E-35) ve A.K. (E-41) tespit edilerek tutuklandı.

GİRNE’DE ALKOLLÜ ŞAHIS ÇEVREYE RAHATSIZLIK VERDİ

Girne’de 30 Eylül tarihinde saat 00.10 sıralarında Ziya Rızkı Caddesi’nde 383 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirtilen C.Ç.’nin (E-33), yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdiği bildirildi.

C.Ç. suçüstü tutuklandı.

Olaylarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.