Polis Basın Subaylığı, İskele ve Gazimağusa'da meydana gelen adli olaylar ile kaçak yaşamla mücadele kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlere ilişkin açıklama yaptı.

Olaylarda sahtecilik, darp ve ikamet izinsiz kalma suçlarından çeşitli kişiler tutuklanırken, soruşturmaların devam ettiği bildirildi.

KİRALIK ARAÇ SÖZLEŞMESİYLE BAŞKASININ KİMLİĞİNE BÜRÜNDÜ

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre, 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında İskele Polis Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontrolde durdurulan araç sürücüsü F.T. (21), kullanımındaki başka bir kişi adına kiralanmış araca ait kira sözleşmesini görevli polise ibraz ederek sözleşmede adı geçen kişinin kimliğine büründü.

Yapılan incelemede, zanlının sahte beyanda bulunarak trafik cezasının sözleşmede ismi bulunan kişi adına düzenlenmesini sağladığı tespit edildi. Tutuklanan şahsın muhaceret kontrolünde ise ülkede yasal statüsü bulunmadığı ve ikamet izinsiz kaldığı belirlendi.

SAĞLIK ÇALIŞANINA KÜFÜR EDİP DARP ETTİ

Gazimağusa'da 1 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.30 sıralarında faaliyet gösteren bir bahis ofisinin önünde meydana gelen olayda, Y.B. (49), 108 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, rahatsızlanan bir kişiyi ambulansa hızlı yerleştiremedikleri gerekçesiyle ambulans görevlilerine küfür etti.

Şahsın ayrıca sağlık çalışanlarından birini omzundan iterek darp ettiği belirtilirken, hakkında yasal işlem başlatıldığı ve soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

KAÇAK YAŞAMLA MÜCADELEDE İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri tarafından 1 Ağustos 2026 tarihinde kaçak yaşamla mücadele kapsamında ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü bulunmadığı halde ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen iki kişi tutuklandı.

Şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, olaylarla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.