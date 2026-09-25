Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 15.00 sıralarında, Lefkoşa’da bir apartmanın önünde Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümeleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen T.S.G.’nin (E-27) aracında yapılan aramada yaklaşık 1 gram hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Ayrıca, aynı yerde şüpheli olarak görülen A.M.M.(E-25) ile T.S.G.’nin evlerinde de toplam 2 gram hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde daha bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu kişiler tutuklandı.

Girne’de de dün saat 17.00 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, B.A.B.’nin (E-30) tasarrufunda yaklaşık 24 gram hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare olarak alındı. B.A.B. de tutuklandı.

-Kaçak ikamet…

Polis Ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede kaçak ikamet ettiği tespit edilen altı kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-18 yaşından küçüklere sigara satmak

Gazimağusa’da bir markette 22 Eylül’de, 18 yaşından küçük bir şahsa sigara satıldığı tespit edildi. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu market işletmecisi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.