Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis Çavuşu Hüseyin Ergüleç, soruşturmaya ilişkin bulguları aktardı.

Polis, 19 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.30 sıralarında Dilekkaya köyünün batısında Lefkoşa Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin pusu görevi yaptığı sırada, M.A.U.’nun kullanımında ve adına kayıtlı, ancak üzerinde plakaları bulunmayan ZN 603 plakalı Isuzu D-Max marka araçla Birinci Derece Askeri Yasak Bölge’ye gizlice girdiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, araçta yolcu olarak bulunan D.W.J.J., eşi S.A.H.S.H.S. ve çiftin üç çocuğuyla birlikte Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yapıldığını belirtti.

Şahısların takip edildiğini kaydeden polis, aracın Balıkesir bölgesinde yolcuları indirdiği sırada operasyon düzenlendiğini açıkladı. M.A.U.’nun bu sırada aracıyla iki ayrı polis aracına çarparak olay yerinden kaçmaya çalıştığı öne sürüldü.

Polis ekiplerinin aracı durdurmak amacıyla havaya ve aracın lastiklerine toplam 15 el ateş açtığı, buna rağmen M.A.U.’nun lastiği patlayan araçla kaçmayı sürdürdüğü belirtildi.

Polis, zanlının bir süre sonra aracını terk ettiğini, Akıncılar bölgesinden yeniden Birinci Derece Askeri Yasak Bölge’ye gizlice girerek yetkili makamdan izin almadan Güney Kıbrıs’a geçtiğinin tespit edildiğini aktardı.

Bir Ay Sonra Tutuklandı

Mesele kapsamında aranan M.A.U.’nun 19 Eylül 2026 tarihinde tutuklandığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında zanlının Kalecik’te kullanımında bulunan adreste mahkeme emriyle yapılan aramada, uyuşturucu kullanımında kullanıldığı belirtilen pet şişeden yapılmış 2 bong ele geçirildi.

Polis ayrıca kahverengi bir kavanoz içerisinde, mavi naylon ve beyaz kağıda sarılı yaklaşık 5 gram ağırlığında metanfetamin ile bir valiz içerisindeki plastik öğütücüde Hint keneviri kalıntısı tespit edildiğini mahkemeye aktardı.

Soruşturmanın tamamlandığını belirten polis, zanlının uyuşturucu suçundan sabıkası ve askeri yasak bölgeyi ihlal suçundan askıda davası bulunduğunu ifade ederek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, M.A.U.’nun 45 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.