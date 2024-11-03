Polisten yapılan açıklama şöyle:

"02.11.2024 tarihinde, saat 21:50 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesinde, yolun üzerindeki Aram Off Licence isimli market önünde bulunan kaldırım üzerinden yaya olarak yolun karşısına geçmek için sol tarafına baktıktan sonra dikkatsizce ve aniden yola giriş yapan Nazım KILINÇ (E-47), o esnada çift şeritli yolda soldan ikinci şerit içerisinde kuzey istikametine doğru seyreden Rasim DELİKAYA (E-51) yönetimindeki GM 645 plakalı salon aracın sol ön yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Nazım KILINÇ kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir."