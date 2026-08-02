Lefkoşa'nın Metehan Sosyal Konutları'nın güney kısmında bulunan bir şahsa ait makinist garajında çıkan yangın, büyük çapta maddi hasara ve hayvan kayıplarına neden oldu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 2 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.40 sıralarında başlayan yangında, garaj içerisinde tamir amacıyla bulunan 6 araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çevredeki araziye sıçraması sonucu yaklaşık bir dönümlük alandaki kuru otlar da alevlere teslim olurken, civarda bulunan kümeslerdeki 60 tavuk ile 3 köpek yanarak telef oldu.

Yangına Polis İtfaiye ekipleri ile Orman Dairesi ekiplerinin yanı sıra bölge halkı da müdahale ederek söndürme çalışmalarına destek verdi.

İlk değerlendirmelere göre yangının, garaj içerisinde bulunan arızalı durumdaki güneş paneli inverter sisteminden kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.