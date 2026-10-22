Polis teşkilatı mensuplarının ve ailelerinin sağlık alanındaki ihtiyaçlarına katkı sağlamayı amaçlayan iş birliği, ağız ve diş sağlığı hizmetleri konusunda kurumlar arası dayanışmanın geliştirilmesini hedefliyor.

GENİŞ KAPSAMLI SAĞLIK HİZMETLERİ

Hazırlanan protokol, ağız ve diş sağlığının korunması, diş ve diş eti hastalıklarının tedavisi, ağız, diş ve çene cerrahisi ile diş hekimliğinin farklı uzmanlık alanlarında sunulan hizmetleri kapsıyor.

İş birliği çerçevesinde, Polis Genel Müdürlüğü personeli ve POLVAK çalışanları ile eşleri, çocukları, anne ve babalarının belirlenen protokol esasları doğrultusunda sağlık hizmetlerinden yararlanabilecekler.

POLVAK’TAN POLİS TEŞKİLATINA VE AİLELERİNE DESTEK

Kıbrıs Türk Polis Güçlendirme Vakfı, polis mensuplarının ve ailelerinin yaşam kalitesine katkı sağlayacak kurumsal iş birliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Özant Dental Klinik Direktörü Dr. Ahmet Özant ile Kıbrıs Türk Polis Güçlendirme Vakfı Müdürü Hamit Soybir'in tarafları temsil ettiği protokol, imzalanmasının ardından iki yıl süreyle geçerli olacak.