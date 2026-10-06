Posta Dairesi ile KKTC Muhtarlar Birliği, köy ve kırsal yerleşim yerlerinde posta dağıtım ve ulaştırma hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

Protokole, Posta Dairesi Müdürü İlknur Ertuğrul Topal ile KKTC Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz imza koydu.

Protokolle, özellikle adres tespiti ve vatandaşlara ulaşım konusunda yaşanan güçlüklerin giderilmesi, posta gönderilerinin daha hızlı, düzenli ve sağlıklı şekilde ulaştırılması ile Posta Dairesi ve muhtarlıklar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Protokol kapsamında muhtarlıklar, köy sınırları içerisindeki adres, hane ve yerleşim bilgileri konusunda posta dağıtım personeline mevzuatın izin verdiği ölçüde yardımcı olacak. Adresi tespit edilemeyen veya ulaşılması güç kişilerin adreslerinin belirlenmesine destek verecek muhtarlıklar, köylerdeki adres değişiklikleri, yeni yerleşimler, taşınmalar ile dağıtım hizmetlerini etkileyebilecek yol ve ulaşım sorunları hakkında da ilgili posta birimlerini bilgilendirecek.

Muhtarlıklar ayrıca posta hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik bilgilendirme ve koordinasyon çalışmalarına katkı sağlayacak.

Posta Dairesi ise posta dağıtım hizmetlerini yürürlükteki mevzuat ve hizmet standartları doğrultusunda yürütmeye devam ederken, ihtiyaç duyulan durumlarda adres tespiti ve ulaşım konusunda ilgili muhtarlıklarla koordinasyon sağlayacak.

Protokolde posta gizliliği ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümlere de yer verildi. Muhtarlıklar tarafından edinilen adres, telefon ve benzeri kişisel bilgilerin yalnızca posta hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla ve mevzuatın izin verdiği ölçüde kullanılabileceği hükme bağlandı.

Muhtarlıklara posta dağıtımı veya gönderilerin teslim alınması konusunda asli bir görev yüklemeyen protokole göre, posta gönderilerinin kabulü, işlenmesi, taşınması, dağıtılması ve teslim edilmesine ilişkin görev ve sorumluluklar Posta Dairesinde kalacak.

Taraflara ayrıca kararlaştırılmadıkça herhangi bir ücret, ödeme veya mali yükümlülük getirmeyen protokol, bir yıl süreyle geçerli olacak. Süre, tarafların yazılı mutabakatıyla uzatılabilecek.