Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Posta Dairesi personeli, Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle meme kanserine konusunda bilinçlenmeye dikkat çekmek ve erken teşhisin önemini vurgulamak amacıyla dünya çapındaki farkındalık kampanyasına destek verdi.

Posta Dairesi’nin merkez ve çeşitli şubelerinde görev yapan personel, pembe kıyafetler giyerek meme kanseri konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına katkıda bulundu, erken teşhisin hayat kurtarıcı rolüne ve dayanışmanın önemine dikkat çekildi.

Her yıl 1-31 Ekim tarihleri arasında kutlanan Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında, dünya genelinde bilinçlendirme ve farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. İlk kez 1985 yılında ABD’de başlatılan kampanyanın ardından Dünya Sağlık Örgütü, 2004 yılında Ekim ayını Dünya Meme Kanseri Farkındalık ayı olarak ilan etti. Bu çerçevede düzenlenen etkinlikler, meme kanserinin erken teşhisi ve taramanın önemi konusunda toplumsal bilinci artırmayı amaçlıyor.