ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada küresel ve ABD ekonomisindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Geçtiğimiz yıl boyunca para politikasını sıkılaştırdıklarını belirten Powell, enflasyonun aşağı gelmesi konusunda iyimser olmalarına rağmen enflasyonun hala yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti. Powell, gerektiği takdirde faiz artışlarına hazır olduklarını ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde hedef seviyeye doğru ilerlediğinden emin olana kadar politikalarını kısıtlayıcı bir seviyede tutma niyetinde olduklarının altını çizdi.

Son gelen verilerin "önlerinde uzun bir yol" olduğuna işaret ettiğini kaydeden Powell, devam eden yüksek enflasyon döneminin başlangıçta çok güçlü talep ile pandemi nedeniyle kısıtlı arz arasındaki çarpışmadan kaynaklandığını söyledi.

Powell 12 aylık bazda ABD’nin manşet enflasyonunun 2022 Haziran ayında yüzde 7 zirve yaptığını ve küresel eğilimlerle paraler bir gidişat izleyerek 2023 Temmuz itibarıyla yüzde 3,3 seviyesine gerilediğini belirtti.

"Parasal sıkılaştırmanın etkileri zaman içinde daha kapsamlı ortaya çıkacak"

Manşet enflasyonun hane halklarının ve işletmelerin en doğrudan deneyimlediği enflasyon olduğunu vurgulayan Powell, gıda ve enerji fiyatlarının ise değişkenliğini koruyan küresel faktörlerden etkilendiğini ve enflasyonun nereye doğru gittiği konusunda yanıltıcı sinyaller verebileceğine dikkat çekti.

Parasal sıkılaştırmanın etkilerinin zaman içinde daha kapsamlı ortaya çıkacağını söyleyen Powell, 12 aylık bazda temel mal enflasyonunu pandemi öncesi seviyesinin oldukça üzerinde seyrettiğini belirtti. Öte yandan, Fed Başkanı sürdürülebilir ilerlemeye ihtiyaç olduğunu ve bu ilerlemeyi sağlamak için kısıtlayıcı para politikasına ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Powell, pandemi sonrasında sıkı para politikası ve arz kısıtlamalarının daha da gevşetilmesi sayesinde ABD ekonomisinin elde ettiği daha yavaş fiyat artışlarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Kat ettiğimiz mesafe göz önüne alındığında, önümüzdeki toplantılarda, gelen verileri, gelişen görünümü ve riskleri değerlendirirken dikkatli bir şekilde ilerleyecek konumdayız" dedi.

"Ekonomi beklendiği kadar hızlı soğumayabilir"

Yaptığı konuşmada politikada risk yönetiminin artık "kritik" olarak görülen daha müzakereci bir aşamaya geçtiğinin sinyalini veren Powell, ekonomik çıktı ve tüketici harcamalarına ilişkin son verilerin güçlü olduğunu ve ekonominin beklendiği kadar hızlı soğumayabileceğini söyledi.

"Büyümenin sürekli olarak trendin üzerinde olduğuna dair ek kanıtlar, enflasyondaki ilerlemeyi riske atabilir ve para politikasının daha da sıkılaştırılmasını gerektirebilir" diyen Fed Başkanı, son dönemde ABD Merkez Bankası'nın enflasyon hedefini artırabileceği yönündeki spekülasyonları da net şekilde reddederek, "Enflasyon hedefimiz yüzde 2'dir ve öyle kalacaktır" ifadesini kullandı.