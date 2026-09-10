Prenses Diana'nın moda tarihine geçen "intikam elbisesi", aralık ayında açık artırmaya çıkıyor. Christina Stambolian tarafından tasarlanan siyah ipek elbisenin 110 bin ila 220 bin sterlin arasında bir fiyata satılması bekleniyor.

Diana, 1994 yılında Londra'daki Serpentine Gallery'de düzenlenen bir Vanity Fair yardım gecesine söz konusu siyah elbiseyle katılmıştı.

Diana'nın elbiseyi giydiği gece, dönemin eşi Galler Prensi Charles televizyonda evlilik dışı ilişkisini kamuoyuna açıkça kabul etmişti. Diana'nın aynı gece etkinliğe cesur yakalı ve diz üstünde biten siyah elbiseyle katılması, dünya basınında geniş yer bulmuş ve kıyafet kısa sürede "intikam elbisesi" olarak anılmaya başlamıştı.

Elbise, kraliyet ailesinin geleneksel giyim anlayışından farklı tasarımıyla da dikkat çekmişti. Diana, elbiseyi kraliyet broşundan dönüştürülmüş bir gerdanlık, siyah çanta ve siyah topuklu ayakkabılarla tamamlamıştı.

Aralık ayında açık artırmaya çıkacak

Elbise, 9 Aralık'ta New York'taki Sotheby's'de düzenlenecek açık artırmada satışa sunulacak. Açık artırma öncesinde elbise, Sotheby'sin Hong Kong, Cenevre ve New York'taki merkezlerinde sergilenecek. Londra'da ise 18-24 Eylül tarihleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.

Elbisenin, Diana'nın Haziran 1997'de 79 elbisesini yardım amacıyla satışa çıkarmasından bu yana ilk kez yeniden satılacağı belirtildi. Diana, söz konusu satıştan elde edilen gelirin kanser ve AIDS yardım kuruluşlarına aktarılmasını sağlamıştı.

Yeni satıştan elde edilecek gelirin bir bölümünün, Edinburgh Kraliyet Hastanesi için ek bakım, ekipman ve projelerin finansmanına katkı sağlayan bir derneğe bağışlanacağı açıklandı.

Elbise, Diana ve Yunan tasarımcı Christina Stambolian tarafından imzalanmış ve numaralandırılmış orijinal katalog nüshasıyla birlikte satılacak.

'Kıyafeti bir ifadeye dönüştürdü'

Elbisenin mevcut sahibi, kıyafeti ilk satışında satın aldıklarını belirterek Diana'nın o gece yaşadığı zor duruma rağmen görünüşünün bunu yansıtmadığını söyledi.

Sotheby's Küresel Çanta ve Moda Başkanı Morgane Halimi ise Diana'nın modayı yalnızca süslenmek için değil, bir mesaj vermek için de kullandığını belirtti.

Halimi, Diana'nın elbiseyle birlikte kamuoyunun onun hakkındaki anlatısını kendi tercihleri üzerinden yeniden şekillendirdiğini ifade etti.