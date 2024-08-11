Akdeniz'de peş peşe meydana gelen depremlerin ardından yer bilimcilerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), önceki gün Akdeniz'de 4.1, 4.2 ve 4.5 büyüklüğünde üç deprem olduğunu bildirdi.

"DEPREMLER OLACAKTIR"

Deprem hareketliliğiyle ilgili olarak Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabında değerlendirmelerde bulundu. Girit-Rodos-Fethiye hattına dikkat çeken Ercan, sağlam yapı konusunda uyarıda bulundu. Ercan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Afrika’nın Ege Yayı boyunca itme hızı artmış durumda, depremler Girit-Rodos-Fethiye kuşağında ve Teke Yarımadası'ndan Çanakkale’ye kadar olan bölgede yer kabuğunu zorlamaktadır. Depremler olacaktır, ancak acil bir uyarı gerektirecek veri yok. Sağlam zeminde, sağlam yapılar güvence sağlar."