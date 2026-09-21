Milli Eğitim Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Çağdaş Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) ve Kıbrıs Türk Toplu Taşımacılar Birliği (KTTTB) arasında, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öğrenci taşımacılığı protokolü imzalandı.
Protokole, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Murad Aktuğ, Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu ve KTTTB Başkanı Berksan Bekir Akandere imza koydu.
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Protokol kapsamında, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öğrenci taşımacılığı yarından itibaren ilgili birlikler tarafından başlatılacak.
Böylece yeni eğitim yılında öğrencilerin okullara yönelik toplu taşımacılık hizmeti de resmen başlamış olacak.