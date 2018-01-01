Psikiyatristler en psikopat film karakterini belirledi
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Belçika'da görev alan ekip, yaklaşık yüz yıl gibi bir süreyi kapsayan periyotta çekilen 400 filmi inceledi ve en psikopat film karakterini belirledi.
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Sinema dünyası birbirinden ilginç karakterleri bizlerle tanıştırdı. Peki çekilen yüzlerce filmde en psikopat film karakteri hangisiydi? Bu soruya yanıt arayan psikiyatristler ilginç bir araştırmaya imza attı.
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Belçikalı psikiyatri profesörü Samuel Leistedt ve arkadaşları bu soruya yanıt bulmak için tam 3 yıl boyunca 400 filmi inceledi.
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Yaklaşık yüz yıl gibi bir süreyi kapsayan (1915-2010) periyotta çekilen filmleri mercek altına alan ekip, çalışmanın ardından 126 psikopat karaktere ulaştı.
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3 yıllık araştırmanın sonunda tüm filmler arasında en psikopat karaktere sahip olan filmin, No Country For Old Men olduğu açıklandı.
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Ekip, No Country For Old Men'de Javier Bardem'in canlandırdığı Anton Chigurh'i bu dönemde beyazperdede yer bulan en psikopat karakter olduğuna karar kıldı.
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Belçika'da gerçekleştirilen aynı çalışmaya göre, Elm Sokağı Kabusu filmindeki Freddy Krueger karakteri ise bilimsel olarak psikopat olarak sınıflandırılabilecek özelliklere sahip değil.
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Bilim insanları tarafından bulunan 126 örneklemden 21'i kadın olarak öne çıkıyor.
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21 kadın karakter içinde birincilik koltuğuna oturan isim ise Temel İçgüdü’nün (Basic Instinct) Catherine Tramell karakteri oldu.