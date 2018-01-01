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Psikiyatristler en psikopat film karakterini belirledi

Psikiyatristler en psikopat film karakterini belirledi

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Belçika'da görev alan ekip, yaklaşık yüz yıl gibi bir süreyi kapsayan periyotta çekilen 400 filmi inceledi ve en psikopat film karakterini belirledi.


Psikiyatristler en psikopat film karakterini belirledi

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Sinema dünyası birbirinden ilginç karakterleri bizlerle tanıştırdı. Peki çekilen yüzlerce filmde en psikopat film karakteri hangisiydi? Bu soruya yanıt arayan psikiyatristler ilginç bir araştırmaya imza attı.


Psikiyatristler en psikopat film karakterini belirledi

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Belçikalı psikiyatri profesörü Samuel Leistedt ve arkadaşları bu soruya yanıt bulmak için tam 3 yıl boyunca 400 filmi inceledi.


Psikiyatristler en psikopat film karakterini belirledi

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Yaklaşık yüz yıl gibi bir süreyi kapsayan (1915-2010) periyotta çekilen filmleri mercek altına alan ekip, çalışmanın ardından 126 psikopat karaktere ulaştı.


Psikiyatristler en psikopat film karakterini belirledi

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3 yıllık araştırmanın sonunda tüm filmler arasında en psikopat karaktere sahip olan filmin, No Country For Old Men olduğu açıklandı.


Psikiyatristler en psikopat film karakterini belirledi

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Ekip, No Country For Old Men'de Javier Bardem'in canlandırdığı Anton Chigurh'i bu dönemde beyazperdede yer bulan en psikopat karakter olduğuna karar kıldı.


Psikiyatristler en psikopat film karakterini belirledi

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Belçika'da gerçekleştirilen aynı çalışmaya göre, Elm Sokağı Kabusu filmindeki Freddy Krueger karakteri ise bilimsel olarak psikopat olarak sınıflandırılabilecek özelliklere sahip değil.


Psikiyatristler en psikopat film karakterini belirledi

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Bilim insanları tarafından bulunan 126 örneklemden 21'i kadın olarak öne çıkıyor.


Psikiyatristler en psikopat film karakterini belirledi

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21 kadın karakter içinde birincilik koltuğuna oturan isim ise Temel İçgüdü’nün (Basic Instinct) Catherine Tramell karakteri oldu.


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