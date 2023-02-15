İşte o açıklama;



Kahramanmaraş Depremi ardından Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği işbirliği ile Psiko- Sosyal Müdahale Programına başlanmıştır.



Bugün itibariyle İskele ve Gazimağusa’daki rehber öğretmenlerin eğitime alınmaya başlandığı program dahilinde deprem sonrası gelişen psikolojik travma nedeniyle etkilenen çocuklara doğru yönlendirme ve tespitler yapılabilmesi için rehber öğretmenlerin yanında tüm öğretmenlere de uzman psikologlar tarafından eğitim verilecektir.



Okulların açılması öncesi eğitim kurumlarından başlayan Psiko- Sosyal Müdahale Programına ilerleyen günlerde toplumun ihtiyaç görülen diğer kesimlerine de psikolojik destek sağlanarak devam edilecektir.