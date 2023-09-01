Putin, Rusya'da yeni eğitim-öğretim döneminin başlaması nedeniyle kutlanan 1 Eylül Bilgi Günü vesilesiyle Moskova Bölgesi'nde Solneçnogorske kentinde düzenlenen 'Önemli Konularda Sohbet' adlı açık ders etkinliğinde 30 öğrenciyle bir araya geldi.

Rus lider, ders sırasında, “Çok yakında bazı etkinliklerimiz olacak ve Çin Başkanı ile görüşeceğiz. O bana ‘dostum’ diyor, ben de ona büyük memnuniyetle ‘dostum’ diyorum. Çünkü bu kişi şahsen çeşitli alanlarda Rusya-Çin ilişkilerinin gelişimi için çok şey yapıyor. Görüşmede mutlaka bu yönde, insani ilişkilerin gelişimi yönünde ne yapabileceğimizi konuşacağız” ifadesini kullandı.

Rusya’nın uzun zamandır Asya ülkeleriyle ilişkilerin gelişimine dikkatini artırdığını dile getiren Putin, bunu günümüz olaylar bağlamında yapmadıklarını kaydederek, “Bu doğal olarak oluyor, çünkü Asya ülkelerinin gelişme hızı dikkate alındığında ekonomik ve ardından siyasi merkezler yavaş yavaş Asya’ya kayacak. Tekrarlıyorum, bu tamamen objektif ve kaçınılmaz bir süreç. Bu, işbirliğimizin diğer yönlerini unutmamız gerektiği anlamına gelmiyor, ama bu, dikkatten kaçırabileceğimiz bir şey değil” dedi.

‘1 milyon İHA uzmanı yetiştireceğiz’

Putin, “2030’a kadar 1 milyon uzmanın yetiştirilmesini öngören bir programımız var. Bu sayı da yetmeyebilir. Çünkü bu alan çok büyük hızla gelişiyor” diye anlattı.

İHA teknolojisinin kendi gelişim vektörüne sahip olduğunu ve son derece önemli olduğunu kaydeden Rus lider, “Bu alan, dünya genelinde çok farklı alanlarda giderek daha büyük önem kazanıyor” diye kaydetti.

Rusya’nın, yeni teknolojilerin uygulamaya koyma yolunda ilerlemeye devam edeceğini söyleyen Putin, “Ancak bugün bunu, öğretmenlere yardımcı olacak bir araç olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanan uzmanlarla aynı fikirdeyim. Yapay zekanın, en azından günümüzde, öğrenciler ve öğretmenler arasındaki doğrudan temasın yerini alması pek mümkün değil” yorumunda bulundu.

Bazı uzmanların, yapay zekanın, artık ‘empati’ gibi sadece canlıya özgü bazı özelliklerle donatıldığı için ‘canlı’ öğretmenin yerini alabileceğini savunduğuna dikkat çeken Başkan, “Ama bu noktada bazı belli tehditler olabilir” diye ekledi.