CTP’den verilen bilgiye göre, Muhtarlar Günü dolayısıyla bölge muhtarlarıyla bir araya gelen Rahvancıoğlu’na Milletvekili Ceyhun Birinci, belediye meclis üyesi adayları ile partililer eşlik etti.

Buluşmada yaptığı değerlendirmede muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine dikkat çeken Rahvancıoğlu, belediye yönetiminde muhtarların daha etkin rol üstlenmesini sağlayacak yeni bir çalışma modeli oluşturmayı planladıklarını belirtti.

Muhtarlarla sürekli iletişim ve iş birliği içerisinde olacaklarını vurgulayan Rahvancıoğlu, belediye meclisinden ayrı bir Muhtarlar İstişare Kurulu oluşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

Rahvancıoğlu, “Biz, belediye meclisinden ayrı olarak bir de Muhtarlar İstişare Kurulu oluşturmak istiyoruz ki muhtarlarımızla birebir çalışalım. Bölgedeki ihtiyaçları, kendi bölgelerindeki muhtarlarımızla birlikte en doğru şekilde tespit edip en hızlı şekilde müdahale edelim ve halkımıza en iyi hizmeti sunalım. Amacımız budur. Dolayısıyla muhtarlarımızla omuz omuza, dirsek dirseğe sıkı bir çalışma yapacağız.” ifadelerini kullandı.

-“Kaynakları doğru yerlere yönlendirerek bölgemizi daha ileriye taşıyacağız”

Konuşmasında belediyenin mali yapısına ve kaynakların kullanımına da değinen Rahvancıoğlu, uzun süredir belediyenin bütçesi ve gelirlerinin nasıl değerlendirildiği konusunda çalışmalar yürüttüklerini, Belediyenin sahip olduğu mali kaynakların doğru ve verimli kullanılması gerektiğini söyleyerek, CTP'nin yönettiği belediyelerin icraatlarını örnek gösterdi.

CTP'nin yönettiği belediyelerin başarısının temelinde kaynakların doğru kullanılmasının bulunduğunu yineleyen Rahvancıoğlu, 2027 yılı itibarıyla belediye kaynaklarını öncelikli ihtiyaçlara yönlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, “bölgemizi daha ileri taşıyacağız” ifadelerini kullandı.