CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Turan Rahvancıoğlu Genç TV’de katıldığı programda belediyelerin birleşmesinin ardından yaklaşık dört yıl geçtiğini ancak personel intibaklarının tamamlanmadığını ve bunun ciddi bir karmaşaya neden olduğunu savundu.

Rahvancıoğlu, personel yapılanmasının belediye başkanının kişisel tasarrufuna bırakılmaması gerektiğine inandığını da belirterek, oluşturulacak yapının belediye meclisinin onayına sunulacağını kaydetti.

Belediyede hiyerarşik yapının bir an önce kurulması gerektiğini ifade eden Rahvancıoğlu, görevlendirme ve görevden almaların kurumsal bir yapıya bağlanacağını belirtti.

Rahvancıoğlu, belediyedeki fazla mesai uygulamalarına ilişkin eleştirilerde de bulunarak, belediyede fazla mesai konusunda üç farklı uygulamanın bulunduğunu öne sürdü. Sahada görev yapan ve mesai saatleri dışında çalışan memurlara fazla mesai ödenmesini doğru bulduğunu aktaran Rahvancıoğlu, ancak görevini ağırlıklı olarak belediye içerisinde sürdüren ve mesai bitiminde işyerinden ayrılan bazı memurlara “ek mesai” adı altında ödemeler yapıldığını iddia ederek, bunun sorgulanması gerektiğini belirtti.

Rahvancıoğlu ayrıca, fazla mesai yapmasına rağmen ücretini alamayan işçilerin bulunduğunu, bazı işçilere ücret yerine izin yazıldığını ve bu izinlerin de kullandırılmadığı görüşünü savundu.

Göreve gelmeleri halinde fazla mesai konusunda adil bir sistem kuracaklarını belirten Rahvancıoğlu, “Haklıya hakkını teslim edeceğiz” dedi.

Rahvancıoğlu, “İçerideki memur fazla mesai yapıyorsa ona da hakkını ödeyeceğiz. Dışarıdaki işçi fazla mesai yapıyorsa ona da hakkını ödeyeceğiz. Ama hakkı olmadan yapılan ödemelere de dur diyeceğiz” ifadelerini kullandı.