Kıbrıs Vakıflar İdaresi (Evkaf), T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliğinde düzenlenen Gönül Köprüsü ziyaretleriyle de vatandaşlarımızın kapısını çalarak Ramazan coşkusuna hep birlikte ortak oluyoruz.

Ziyaretlerde halka çeşitli hediyeler ve gıda paketleri dağıtılırken, çocuklara da oyuncaklar hediye ediliyor.

Bu mübarek ayda, birlik ve beraberliğin gücünü hissederek tüm halkımızın Ramazan Ayını en içten dileklerimizle kutluyoruz.