Türkiye'de gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı hakkında tahliye kararı çıktı. Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, kara para aklama, rüşvet suçlarından tutuklu bulunan Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi.
Kütahyalı'nın avukatı İsmail Mirşad Albayrak, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti. Rasim Ozan Kütahyalı'nın soruşturmadaki yerine ilişkin bilirkişi raporunun dosyaya sunulmasıyla Kütahyalı için tahliye kararı verildi.
Kütahyalı yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, kara para aklama, rüşvet suçlarından 16 Mayıs günü gözaltına alınmış, 18 Mayıs'ta tutuklanmış ve İstanbul Maltepe Cezaevi'ne gönderilmişti.