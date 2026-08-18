Bunlar da ilginizi çekebilir

Kütahyalı yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, kara para aklama, rüşvet suçlarından 16 Mayıs günü gözaltına alınmış, 18 Mayıs'ta tutuklanmış ve İstanbul Maltepe Cezaevi'ne gönderilmişti.

Kütahyalı'nın avukatı İsmail Mirşad Albayrak, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti. Rasim Ozan Kütahyalı'nın soruşturmadaki yerine ilişkin bilirkişi raporunun dosyaya sunulmasıyla Kütahyalı için tahliye kararı verildi.

Bu bağlantı sizi https://www.gundemkibris.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.