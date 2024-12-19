Real Madrid, FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Real Madrid, Meksika temsilcisi Pachuca ile karşılaştı.

Mücadele 3-0 Real Madrid lehine sona erdi. Maçta goller; 37. dakikada Mbappe, 53. dakikada Rodrygo ve 84. dakikada Vinicius Junior'dan geldi.

ARDA GÜLER'İN 6. KUPASI

Arda Güler, bu zaferle kariyerinin 6 kupasını kazandı. Şampiyonlar Ligi, La Liga, UEFA Süper Kupası, İspanya Süper Kupası, FIFA Kıtalararası Kupası ve Türkiye Kupası'nı 1'er kez kazanma başarısı gösterdi.

CARLO ANCELOTTI TARİHE GEÇTİ

Diğer taraftan İspanyol devinin teknik patronu Carlo Ancelotti, 15 kupa ile ve Real Madrid tarihinde en çok kupa kazanan teknik direktör oldu.