Denktaş: Şikayetimiz gençle ilgili değil… Denktaş: Şikayetimiz gençle ilgili değil…

Resmi gazetede yer alan karar metni şöyle:


Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 36/2009 sayılı Rekabet Yasası'nın 11 'inci maddesinin (3)'üncü fıkrası uyarınca, Rekabet Kurulu Başkanlığına
Mustafa Üstünel'in atanmasına karar verdi.