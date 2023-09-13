Resmi gazetede yer alan karar metni şöyle:
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 36/2009 sayılı Rekabet Yasası'nın 11 'inci maddesinin (3)'üncü fıkrası uyarınca, Rekabet Kurulu Başkanlığına
Mustafa Üstünel'in atanmasına karar verdi.
Resmi gazetede yer alan karar metni şöyle:
Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 36/2009 sayılı Rekabet Yasası'nın 11 'inci maddesinin (3)'üncü fıkrası uyarınca, Rekabet Kurulu Başkanlığına
Mustafa Üstünel'in atanmasına karar verdi.
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