DW Türkçe’nin aktardığına göre Avrupa'da haftalardır süren aşırı sıcak hava dalgası ve kuraklık, Ren Nehri'nde su seviyesini kritik düzeye indirdi.

İsviçre'den doğup, altı ülkeden geçtikten sonra Almanya ve Hollanda üzerinden Kuzey Denizi'ne ulaşan Ren'deki rekor düşük seviye, II. Dünya Savaşı'nda Köln'de nehre atılan ancak patlamayan Amerikan yapımı bir bombanın ortaya çıkmasına yol açtı.

Köln Belediyesi, Amerikan yapımı 250 kiloluk bombanın dün akşam Rheinpark kıyısında tespit edildiğini, kontrollü şekilde imha edileceğini açıkladı. Uzman ekipler bölgede çalışmalarını sürdürürken, 400 metrelik bir güvenlik yarıçapı oluşturuldu.

Güvenlik çemberi içinde kalan bir huzurevi tahliye edildi. Bölge sınırları içinde RTL kanalının stüdyoları ile Köln Fuarı da yer alıyor. Köln'de yayımlanan Express gazetesine açıklama yapan kent yetkilileri, imha işleminin uzmanların değerlendirmesine göre gün içinde gerçekleştirileceğini bildirdi.

Aşırı sıcaklar nedeniyle Tuna Nehri'nde de su seviyesi rekor derece düştünce Sırbistan'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma Nazi savaş gemisi batığı ortaya çıkmıştı.