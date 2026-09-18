11 Eylül 2026 tarihinde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda, S.Z.’nin gerçekte Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir restoranın işletmecisi olmadığı halde kendisini işletmeci olarak tanıttığı belirlendi.

S.Z.’nin, tanıdığı bir kişiyi garson olarak işe alacağını ve paraya sıkıştığını söyleyerek karşısındaki şahsı kandırdığı ve sahtekârlıkla toplam 600 Euro nakit para temin ettiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından yürütülen soruşturmada S.Z., Lokmacı Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Polisin soruşturması devam ediyor.